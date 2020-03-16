Может ли защитить маска от коронавируса: что говорят врачи

В Украине разворачивается ажиотаж вокруг медицинских масок из-за угрозы распространения коронавируса.

Специалисты и медики ответили на вопросы, в каких случаях маска необходима.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что медицинские маски не помогают обезопасить себя от заражения ОРВИ и коронавирусной инфекцией. Надевать маски следует только людям с признаками ОРВИ. Также для защиты от заражения следует соблюдать правила гигиены.

"Не нужно использовать такие средства индивидуальной защиты как хирургические маски тогда, когда они не нужны. Поскольку это создает фальшивый обман своей защиты и не предотвращает или не позволяет использовать другие эффективные методы профилактики ОРВИ, к которым относится коронавирус", - подчеркнул он.

Ляшко напомнил, что следует часто мыть руки, если нет такой возможности - обрабатывать антисептиками. Также необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра с человеком, у которого есть симптомы ОРВИ.

В то же время главный хирург США доктор Джером Адамс призвал не носить респираторные маски для предотвращения заражения коронавирусом.

"Эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса среди широкой общественности не доказана. К тому же люди, которые склонны покупать маски, не знают, как их правильно носить", - сказал он.

Доктор медицинских наук Борис Ревич заявил, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, следует носить маску, а пожимать руки, обниматься и целоваться при встрече не стоит, также не надо стоять лицом друг к другу в общественном транспорте. "Вирус передается воздушно-капельным путем, поэтому при всем моем критическом отношении к маскам и даже с учетом того, что они не очень эффективны, но все-таки стоит их носить. Ими сложно пользоваться сердечниками или пожилым людям, потому что это затрудняет в какой-то степени дыхание. Если у вас нет маски, но хотя бы есть шарф, так натяните этот шарф себе на лицо", - сказал эксперт. Он отметил, что некоторые маски эффективны один час, а некоторые - четыре часа. Напомним, что в некоторый районах Китая людям запрещали выходить на улице без масок

Как сообщал "Апостроф", в столице Украины 70 инспекторов Госпродпотребслужба Киева проверяют наличие медицинских масок у сотрудников магазинов. За их отсутствие будут наложены штрафы.