Придет очень скоро: синоптик обнадежила "теплым" прогнозом в Украине

Во вторник, 17 марта, в Украине начнется потепление, температура воздуха поднимется на несколько градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, средняя температура воздуха по стране вскоре достигнет 10 градусов тепла. В то же время пик потепления, как утверждает синоптик, ожидается в четверг-пятницу – 19 и 20 марта. В эти дни ожидается от 12 до 17 градусов Цельсия.

Также Наталья Диденко отметила, что 17 марта в отдельных областях страны – на Западе и Севере, возможен дождь.

Отдельно она рассказала о погоде в Киеве на ближайшие дни.

"В Киеве во вторник есть вероятность небольшого дождя, однако чтобы что-то серьезное - вряд ли. Температура воздуха днем будет колебаться около +7 градусов. Затем тепло рванет и уже в среду, четверг и пятницу существенно повысится температура воздуха", - заметила она.

Наталья Диденко также добавила, что в воскресенье, 22 марта, погода испортится – ожидается похолодание и мокрый снег.

Подробнее о том, когда ждать весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.