RU  UA  EN

вторник, 17 марта
  • НБУ:USD 27.70
  • НБУ:EUR 30.00
НБУ:USD  27.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 марта

21:43
Родные второй жертвы коронавируса сделали громкое заявление против медиков
21:38
Коронавирус атакует Украину: опубликована актуальная карта
21:08
Можно перепутать: украинцам назвали главное сходство коронавируса и гриппа
21:02
Уже больше 10: коронавирус в Украине поразил маленьких детей
20:35
В Украине вторая смерть от коронавируса: умерла молодая женщина
20:01
Райан Рейнольдс передал $1 млн больным коронавирусом и не упустил возможности потроллить Хью Джекмана Lime
19:59
Дело Гандзюк: стало известно о важном решении по главному подозреваемому в убийстве активистки
19:35
Переболеем почти все: озвучен прогноз по коронавирусу в Украине
19:08
В "Укрзализныци" сделали важное заявление по билетам, "сгоревшим" из-за коронавируса
19:03
Прошлый век: 10 когда-то модных вещей, которые сегодня вызовут лишь неловкость Lime
18:56
Упал прямо на Land Cruiser: в Киеве произошло серьезное ЧП с пациентом больницы
18:23
Накануне 50-летия Ирина Билык украсила обложку известного глянца - компанию ей составил маленький сын Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Родные второй жертвы коронавируса сделали громкое заявление против медиков

вторник, 17 марта 2020, 21:43
переглянути новину українською

Мать умершей в понедельник, 16 марта, в Черновцах 33-летней женщины, у которой было подозрение на коронавирус, утверждает, что дочери не вовремя оказали помощь и лечили антибиотиками.

Об этом сообщает сайт "Перший Буковинський".

Жительница Черновицкой области Людмила Пацалюк, дочь которой скончалась, не дождавшись результатов теста на наличие коронавируса, возмущена действиями врачей и обратилась к журналистам, которые опубликовали ее письмо.

"Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…" - утверждает мать умершей.

По ее словам, 7 марта у дочери поднялась температура, после вызова врача на дом, больной прописали антибиотики, от которых ей стало только хуже. В областную больницу больную привезли вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии ее послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.

Больная вернулась домой, однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта к ней вызвали скорую помощь. Женщину доставили в инфекционное отделение, ее состояние постоянно ухудшалось, интоксикация и теспература вызывали судороги. В понедельник, 16 марта, около 17.00 она потеряла сознание, а в 19.20 — умерла.

"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен - поэтому недокапывали растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях", - сетовала убитая горем мать.

Смерть пациентки в Черновицкой ОГА объяснили тем, что она страдала большое количество болезней.

Как сообщал "Апостроф", медики считают, что большинство жителей Украины рискуют перенести болезнь, которую вызывает коронавирус, но в разных формах.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус против Украины: почему инфицирован­ных может быть намного больше

Не допустить апокалипсис: что делает власть в борьбе с коронавирусом

Заробитчанам глубоко наплевать на коронавирус - украинцы о ситуации в Польше

Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: