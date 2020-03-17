Родные второй жертвы коронавируса сделали громкое заявление против медиков

Мать умершей в понедельник, 16 марта, в Черновцах 33-летней женщины, у которой было подозрение на коронавирус, утверждает, что дочери не вовремя оказали помощь и лечили антибиотиками.

Об этом сообщает сайт "Перший Буковинський".

Жительница Черновицкой области Людмила Пацалюк, дочь которой скончалась, не дождавшись результатов теста на наличие коронавируса, возмущена действиями врачей и обратилась к журналистам, которые опубликовали ее письмо.

"Я считаю, что мою дочь можно было спасти, если бы вовремя и в полном объеме была оказана первая помощь…" - утверждает мать умершей.

По ее словам, 7 марта у дочери поднялась температура, после вызова врача на дом, больной прописали антибиотики, от которых ей стало только хуже. В областную больницу больную привезли вечером в пятницу, 13 марта. В отделении пульмонологии ее послушали и сказали, что хрипов нет, а на снимке - все хорошо.

Больная вернулась домой, однако ночью начала задыхаться и утром 14 марта к ней вызвали скорую помощь. Женщину доставили в инфекционное отделение, ее состояние постоянно ухудшалось, интоксикация и теспература вызывали судороги. В понедельник, 16 марта, около 17.00 она потеряла сознание, а в 19.20 — умерла.

"Врачи поставили диагноз - эпилептический приступ, которого у нее в жизни ни разу не было. Нам известно, что врачи не могли найти вен - поэтому недокапывали растворы, потому игла выходила из вены. Почему-то не делали венорезекцию (вывод вены под ключицу), чтобы полноценно провести дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, как и рекомендовано при вирусных пневмониях", - сетовала убитая горем мать.

Смерть пациентки в Черновицкой ОГА объяснили тем, что она страдала большое количество болезней.

Как сообщал "Апостроф", медики считают, что большинство жителей Украины рискуют перенести болезнь, которую вызывает коронавирус, но в разных формах.