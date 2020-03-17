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"Вовина тысяча": кто в Украине получит доплату к пенсии из-за коронавируса

вторник, 17 марта 2020, 07:01
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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал дополнительные выплаты пенсионерам в связи с карантином, направленным на профилактику эпидемии коронавируса.

Об этом глава государства сказал в видеобращении по поводу противодействия коронавирусу: "Граждане, которые получают пенсию меньше 5 тысяч гривен должны получить доплату в размере 1 тысячи гривен".

При этом президент не уточнил, будет ли это единоразовая выплата, или дополнительные деньги будут начисляться ежемесячно на протяжении всего периода действия карантинных ограничений (сколько продлится карантин также пока непонятно).

По данным Пенсионного фонда Украины, по состоянию на начало 2020 года в нашей стране было 11,3 миллиона пенсионеров. Средний размер пенсии на сегодня составляет 3083 гривны.

При этом, по данным Министерства социальной политики, 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен.Таким образом, по очень приблизительным подсчетам, претендовать на тысячу от президента Зеленского могут не менее 10 миллионов украинских пенсионеров. Это значит, что на эту доплату нужно будет изыскать порядка 10 миллиардов гривен в месяц.

Как ранее сообщал "Апостроф", правительство намерено в ближайшее время провести индексацию пенсий, которая не произошла с 1 марта.

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