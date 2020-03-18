Без тестов и даже без бумаги: свежие данные о ситуации в больницах Киева

Киевляне в сетях сообщают, что в местных больницах наблюдается критическая ситуация – якобы они переполнены, а у врачей наблюдается дефицит необходимых для работы инструментов, не хватает даже бумаги.

Об этом рассказал на своей странице в Facebook пользователь Иван Пальшин.

"Пришел в наш копицентр врач с соседней больницы, говорит обошел 3 магазина канцтоваров, все закрыты, продайте пачку бумаги. Спрашиваю, как у вас в больнице дела? Говорит капец, все заполнено. Я ему две пачки еле вручил, говорит на две денег нет. Деньги я, конечно, не взял. Вопрос в другом, люди реально болеют и много. В больнице нет даже простой бумаги. И это центр Киева", - написал он.

Под его публикацией другой пользователь под ником Maxim Frolov со ссылкой на своих знакомых рассказал о ситуации, которая якобы наблюдается в больнице на окраине столицы. В частности, по его данным, там за сутки несколько человек умерли "от пневмонии" – речь идет о том, что атипичная пневмония, а точнее когда жидкость заполняет легкие - характерна для последней стадии коронавируса.

"У коллеги супруга на Красном Хуторе в реанимации работает.. говорит только за смену 3 летальных от пневмонии.. тесты никто не делал.. так что размер (проблемы) еще предстоит выяснить", - указал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее родные погибшей от коронавируса девушки сделали обвинения в адрес врачей областной больницы, по их мнению, те опоздали с тестами и ошиблись с лечением, когда назначили ей антибиотики.