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Врачи не спешили ехать: во Львове у женщины с подозрением на коронавирус пошла кровь

среда, 18 марта 2020, 08:01
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В одной из больниц Львова госпитализирована пациентка с симптомами, присущими коронавирусу. Но, поскольку в в медицинском учреждении нет тестов, врачи не могут диагностировать COVID-19.

Об этом "Апострофу" стало известно от родных пациентки.

Врачи для проведения теста предложили женщине ждать до конца недели, когда тесты появятся в наличии.

По словам родных, состояние пациентки ухудшилось в конце прошлой недели. Очень болело горло и наблюдалась высокая температура. Медики не спешили ехать на вызов, а по телефону говорили, что это не коронавирус. Даже когда женщина начала сильно кашлять и задыхаться, медики не спешили ей на помощь.

"И только когда женщина начала кашлять кровью, ее госпитализировали", - рассказали родственники.

Они добавили, что в больнице женщине предварительно диагностировали бронхит, но позже сказали, что это двухсторонняя пневмония.

Пациентка, по словам родственников, до сих пор ожидает проведения теста на коронавирус, который предполагаемо появится к концу недели.

Напомним, во Львове коронавирус подозревают у 22 человек.

Как сообщал "Апостроф", 33-летняя женщина в Черновцах стала второй жертвой коронавируса в Украине. Мать обвиняет в смерти дочери врачей.

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