Громкоговорители и пустота: появилось жуткое видео из туристического центра Львова

В центре Львова были замечены машины с громкоговорителями, которые ездят по пустым улицам и предупреждают людей о необходимости соблюдения карантина и опасности коронавируса.

Соответствующее видео опубликовали в сети очевидцы.

Стоит отметить, что на обычно оживленных улицах и площадях исторического центра Львова практически не видно людей.

"Уважаемые львовяне, в городе введен режим карантина, из-за опасности распространения коронавируса. Просим вас без особой нужды не выходить на улицу. Не посещать места скопления людей. Соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров", – сообщает ретранслятор.

Как ранее сообщал "Апостроф", в одной из больниц Львова была госпитализирована пациентка с симптомами, присущими коронавирусу. Но, поскольку в в медицинском учреждении не было тестов, врачи не смогли диагностировать COVID-19.