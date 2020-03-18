Коронавирус в Киеве: появились подробности о зараженном пенсионере

В Киеве положительный тест на коронавирус сдал военный пенсионер.

Об этом говорится в заявлении Командования Медицинских сил ВСУ.

Согласно сообщению, пациент контактировал с другом, у которого было, по его словам, острое респираторное заболевание, друг, в свою очередь, виделся с детьми, которые проживают за границей.

Отмечается, что пока известен результат только одного теста, который оказался положительным на COVID-19.

Мужчину поместили в специальный бокс при военно-медицинском клиническом центре и взяли пробы для подтверждения диагноза. Их результат будет известен через 3 дня.

Как сообщал "Апостроф", по состоянию на 18 марта в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных, а именно - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская область (1) и Киев (2).

До этого в одной из больниц Львова госпитализировали пациентку с симптомами, присущими коронавирусу. Но, поскольку в медицинском учреждении нет тестов, врачи не могут диагностировать COVID-19.