RU  UA  EN

среда, 18 марта
  • НБУ:USD 27.30
  • НБУ:EUR 29.50
НБУ:USD  27.30
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

18 марта

09:22
Ситуация дикая: сети обсуждают смерть 33-летней украинки от коронавируса
09:03
Торговля идет полным ходом: что происходит на центральном вокзале Киева при карантине, видео
08:48
Украина под ударом коронавируса: появилась обновленные данные по регионам
08:30
Безумие от коронавируса: появились новые забавные фотожабы на карантин в Украине
08:24
Готовим дома вареники с творогом: пошаговый рецепт и советы приготовления Lime
08:10
В Киеве пьяный лихач устроил масштабное ДТП на перекрестке: видео момента
08:01
Врачи не спешили ехать: во Львове у женщины с подозрением на коронавирус пошла кровь
07:37
Под Черкассами нашли мертвыми трех детей: детали жуткого убийства
06:50
Как и на чем доехать в Киеве с 18 марта: список транспорта при карантине
06:50
Людям с какой группой крови стоит опасаться коронавируса: ученые дали ответ
06:20
Наступает настоящая весна: синоптики рассказали о новом потеплении
05:32
На шотландском острове нашли полсотни следов динозавров Юрского периода: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина под ударом коронавируса: появилась обновленные данные по регионам

среда, 18 марта 2020, 08:48
переглянути новину українською

По состоянию на среду, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская область (1) и Киев (2).

17 марта обнаружили коронавирус:

  • Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
  • Черновицкая область (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год, десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем уже было исследовано более 640 образцов.

Отметим, что пока случаев выявления коронавируса в Украине официально 14. Однако из-за того, что тестов во многих населенных пунктах нет, или не хватает, число инфицированных может быть больше.

Специалисты уточняют, что большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет давать таких последствий.

Как сообщал "Апостроф", в одной из больниц Львова госпитализирована пациентка с симптомами, присущими коронавирусу. Но, поскольку в медицинском учреждении нет тестов, врачи не могут диагностировать COVID-19.

Фотогалереи

Все
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева

Читайте также

Коронавирус против Украины: почему инфицирован­ных может быть намного больше

Не допустить апокалипсис: что делает власть в борьбе с коронавирусом

Заробитчанам глубоко наплевать на коронавирус - украинцы о ситуации в Польше

Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: