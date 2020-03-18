Украина под ударом коронавируса: появилась обновленные данные по регионам

По состоянию на среду, 18 марта, в Украине лабораторно подтверждены 14 случаев коронавируса COVID-19, из них 2 летальных.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook.

По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская область (1) и Киев (2).

17 марта обнаружили коронавирус:

Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

Черновицкая область (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей в возрасте год, десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследует не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц. В общем уже было исследовано более 640 образцов.

Отметим, что пока случаев выявления коронавируса в Украине официально 14. Однако из-за того, что тестов во многих населенных пунктах нет, или не хватает, число инфицированных может быть больше.

Специалисты уточняют, что большинство людей, страдающих новым коронавирусом, переносят его, как обычный ОРВИ. Собственно, эта болезнь и есть ОРВИ, но вызвана неизвестным ранее возбудителем.

Так, Всемирная организация здравоохранения оценивает летальность от COVID-19 на уровне 3,4%. Но стоит помнить, что для 96,6% больных этот недуг не будет давать таких последствий.

Как сообщал "Апостроф", в одной из больниц Львова госпитализирована пациентка с симптомами, присущими коронавирусу. Но, поскольку в медицинском учреждении нет тестов, врачи не могут диагностировать COVID-19.