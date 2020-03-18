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Подвези доктора: украинцы запустили интересный флешмоб

среда, 18 марта 2020, 22:35
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Для помощи медикам, которые оказались не в состоянии добраться до мест работы в Киеве в условиях карантина, местные водители организовали специальный чат в Viber.

Об этом сообщил врач Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ярослав Куреза.

Он призвал водителей присоединяться к чату, распространять информацию об акции и помогать врачам доехать из пригородов до Киева.

"До 3 апреля 2020 года не работает междугороднее транспортное сообщение. Многие медики не имеют возможности доехать на работу, с работы. Давайте поможем друг другу в это нелегкое время. Також приветствуется помощь медикам-киевлянам, проживающих далеко от мест своей работы", – пишет Куреза.

По состоянию на вечер 18 марта к чату присоединилось уже 4 тысячи человек.

Напомним, подробнее о том, к чему привело введение транспортных ограничений в связи с карантином читайте в материале "Апострофа": Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин.

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