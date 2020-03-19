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Как детям рассказать про вирус и научить мыть руки: сети взорвало видео отца с дочкой

четверг, 19 марта 2020, 04:26
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Финн Ари Мякийо "заразил" малышей правильной привычкой тщательно мыть руки, которая считается эффективной профилактикой от распространения коронавируса, записав "вирусное" видео с научным экспериментом.

Видео в сети набрало уже почти 20 тысяч лайков и больше тысячи комментариев.

На опубликованных кадрах видно, что Ари Мякийо проводит эксперимент вместе с дочкой. В миску с водой они равномерно насыпали черный перец, а в отдельную посудину - немного жидкого мыла.

Когда эксперимент получается, папа радостно замечает: "Вирус убежал!".


Видео быстро стало популярным, его называют лучшим способом убедить маленьких детей часто мыть руки тем самым заставляя вирус убегать.

Как сообщал "Апостроф", Министерство здравоохранения Украины совместно с телеканалом "Плюсплюс" создали информационные ролики о безопасности детей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

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