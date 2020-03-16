Как рассказать детям о коронавирусе: важные советы в мультиках и инфографике

Министерство здравоохранения Украины совместно с телеканалом "Плюсплюс" создали информационные ролики о безопасности детей во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

"Поможем детям уберечься от коронавируса! Давайте общаться с ними на важную тему простым языком", - написали в ведомстве, опубликовав инфографику и соответственный мультик.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины подготовили детальную инструкцию по безопасности для украинцев в связи с распространением коронавируса.

Как сообщал "Апостроф", излечившиеся от смертельной коронавирусной инфекции пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе. Специалисты сделали выводы про ухудшение здоровья после заболевания коронавирусом основываясь на результатах 12 выздоровевших пациентов.