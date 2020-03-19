Китай победил коронавирус: свежие данные из Уханя

В китайской провинции Хубэй и городе Ухань, который стал очагом распространения коронавируса, за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая заражения.

Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

Всего в провинции за сутки из больниц выписали 795 пациентов. При этом зарегистрировано восемь новых смертей (шесть из них – в Ухане).

Подтверждено 34 новых заражения в других китайских провинциях и автономных районах.

Всего за время эпидемии врачи зарегистрировали в Китае 80,9 тыс. подтвержденных случаев заболевания, из них 70,4 тыс. пациентов выздоровели.

Один из ведущих вирусологов КНР Ли Ланьцзюань заявил, что город Ухань, считающийся эпицентром распространения коронавируса Covid-19, может полностью очиститься от инфекции к концу текущего месяца.

Он отметил, что после того, как блокада города будет ослаблена, власти все еще должны строго выполнять действия, направленные на контроль над вирусом, чтобы предотвратить возможные новые вспышки.

"Мы ожидаем, что новые случаи заболевания прекратятся в середине или конце марта", - рассказал он.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" - Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.