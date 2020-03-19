Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Китайский коронавирус COVID-19 продолжает распространяться по всему миру. По состоянию на 18 марта, всего в мире заражены 203 529 человек, а количество умерших выросло до 8 205 человек. Исключением не стала и Украина: в нашей стране подтверждено 16 случаев заболевания. Два человека умерли. Вирус проник даже в Верховную Раду, заразив одного из народных депутатов, Сергея Шахова. Правительство ввело жесткие карантинные меры, правда, пока только до начала апреля. Но сколько времени в реальности может продлиться карантин, какие прогнозы дают ученые и эпидемиологи, и что поможет остановить вирусный апокалипсис, разбирался "Апостроф".



Сейчас тысячи, завтра миллионы

Еще в начале марта ВОЗ разделила все страны на 4 группы: страны без выявленных случаев коронавируса, страны с единичными случаями заболевания (сюда входит Украина), страны в которых наблюдаются кластеры заболеваемости и государства с масштабными вспышками инфекции.

По большому счету, Украина придерживается рекомендаций ВОЗ для второй группы стран по предупреждению эпидемии на своей территории, учреждая жесткие карантинные меры.

Тем не менее, карантинные меры в других странах не менее жесткие, но статистика заболеваемости по всему миру продолжает неуклонно расти. Так, если в начале марта в мире насчитывалось 90 тысяч инфицированных, то по состоянию на 18 марта уже почти 200 тысяч.

В то же время, прогнозы ученых относительно динамики развития пандемии разнятся. Например, по прогнозам исследователей Австралийского национального университета, даже при самом "мягком" сценарии, жертвами COVID-19 в 2020 году могут стать около 15 миллионов человек.

Впрочем, как раз сейчас, когда в Европе каждый день регистрируются десятки новых случаев заражения, в Китае, на "родине" коронавируса, статистика заболеваемости (если верить властям Поднебесной) пошла на спад: каждый день здесь отмечается не более двух десятков новых случаев заражения. Конечно, не последнюю роль в этом сыграли жесткие карантинные меры, предпринятые властями Китая.

"Перспектива выйти из ситуации с наименьшими потерями заключается в строгом соблюдении режима карантина и сознательном подходе каждого человека, - уверяет "Апостроф" врач-инфекционист Андрей Осадчий. – Нужно поддержать все принятые меры: соблюдать запрет на работу заведений общественного питания, закрытие магазинов, ТРЦ, ограничение массовых мероприятий и временные приостановки сообщения между городами и областями".

Каждый день в Украине, по данным Минздрава, исследуются около 40 биологических образцов с подозрением на коронавирус. Но проблема украинских исследований в том, что их проводят совсем мало. А если не искать коронавирус, то, конечно же, его и не выявить.

Если не искать коронавирус, то, конечно же, его и не выявитьФото: Getty images

"Если ориентироваться на официальные данные, то у нас проведено порядка 100 исследований молекулярно-биологическим методом. Но в других странах количество проведенных исследований измеряется тысячами, - говорит "Апострофу" источник в Минздраве. – Чем больше мы будем проводить исследований, тем выше вероятность положительных находок".

Когда все это закончится?

Здесь ученые и медики стараются давать очень осторожные прогнозы, ведь эпидемии COVID-19 и в Европе никто серьезно не ожидал.

Например, немецкий Институт Роберта Коха (правительственная исследовательская организация по контролю и профилактике заболеваний) дал прогноз, согласно которому эпидемия продлится два года и будет "нападать" на мир волнами, так или иначе, зацепив от 60% до 70% населения планеты.

Как отметил в комментарии "Апострофу" врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Волянский, весь остальной мир (кроме Китая) как раз сейчас находится только в самом начале первой волны эпидемии.

"В Китае довольно быстро ежедневный прирост перескочил с 30% на 25%, затем на 20%, 15%, 10% и 5%, - говорит Волянский. – В остальном мире совсем другая динамика. Прирост заболеваемости на 20% держался три недели. Сейчас снизился к 15%, но возможен и обратный тренд в силу громадного количества не выявленных случаев".

Соответственно, ожидать быстрого изменения ситуации, к сожалению не стоит.

"На сегодняшний день даже руководство не может точно сказать, какое количество людей умерло у нас от пневмонии, неустановленной этиологии, - добавляет "Апострофу" источник в Минздраве. – Нет гарантий, что эти смертельные исходы не были связаны с коронавирусом. Поэтому в ближайшее время мы будем достигать определенного пика заболеваемости".

Правда, существует вероятность, что ближе к лету с изменением погоды и росте температуры воздуха, статистика заражений упадет. Такой прогноз дает глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань.

"Исходя из биологических свойств этого коронавируса, да, он менее устойчив при высоких, чем при низких температурах, - подтверждает собеседник "Апострофа" в Минздраве. Но если брать Африканский континент и Южную Америку, где довольно высокие температуры, то в этих странах все равно складывается не очень благоприятная эпидситуация".

Впрочем, высокая температура воздуха может стать лишь косвенным "помощником". Главным инструментом по сдерживанию эпидемии, по словам медиков, является все же карантин.

Парк имени Тараса Шевченка в Киеве во время карантинаФото: Апостроф / Александр Гончаров

"Если вирус будет находиться на предметах окружающей среды, то под действием высоких температур он действительно будет терять свою активность, но если не будут соблюдаться меры предосторожности между людьми, то температура никак не повлияет на распространение вируса и будет непосредственная передача от больного к здоровому человеку", - подчеркнул источник издания.

Что с вакциной

Конечно, самый действенный инструмент, который в перспективе остановит эпидемию COVID-19, это вакцина.

"Вакцинация может оказаться самым эффективным рычагом преодоления пандемии", - добавляет Андрей Волянский.

Израиль, Канада, Китай уже активно ведут исследования по разработке такой вакцины, а в США даже начали ее испытания на волонтерах. В понедельник, 16 марта, в Сиэтле экспериментальный препарат ввели первым четырем волонтерам. Всего же испытателей вакцины будет 45 в возрасте от 18 до 55 лет.

Однако, даже если в ходе испытаний вакцина успешно себя зарекомендует, до ее массового производства придется подождать минимум год.

"Из имеющегося опыта, ряд вакцин могут быть созданы достаточно быстро. Здесь очень многое определяется именно биологическими свойствами возбудителя, поэтому обнадеживающих результатов в плане доклинических и клинических испытаний стоит ожидать не раньше, чем через год, - добавляет источник в Минздраве. – Это если проводить серьезные исследования, ведь на коленках создать такую вакцину невозможно".

При этом, срок в один-два года для появления вакцины на рынке, это оптимистический сценарий.

"Ведь мы, к сожалению, имеем ситуацию со СПИДом и разработкой вакцины против ВИЧ. И с 80-х годов до сих пор эффективной вакцины не создано. Но есть и положительный опыт, например, с вакциной против вируса Эбола. Недавно прошли ее успешные испытания. Но для этого прошло несколько лет!" - резюмировал собеседник "Апострофа".