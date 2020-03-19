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Как появился коронавирус: ученые сделали сенсационное заявление

четверг, 19 марта 2020, 06:58
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Исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке, университета Тулейна в Новом Орлеане и Сиднейского университета в Австралии опубликовали результаты исследования о том, как появился коронавирус нового типа. Они пришли к выводу, что он не мог быть создан искусственно.

Ученые говорят, что COVID-19 возник и развивался до своего нынешнего состояния сугубо эволюционным путем.

Таким образом, они развеяли мифы о лабораторном происхождении коронавируса.

Ученые провели детальный анализ структуры вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое было бы необходимо для его создания.

Они уверены, что коронавирус существует довольно давно. Структура коронавируса уникальна и аналогов у него нет.

По словам ученых, структура SARS-CoV-2 похожа на коронавирусы, которые найдены у летучих мышей и панголинов. Это подтверждает версию о том, что вирус мог перейти от них к людям в Китае.

Напомним, что смертельный коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель.

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