Как появился коронавирус: ученые сделали сенсационное заявление

Исследователи Колумбийского университета в Нью-Йорке, университета Тулейна в Новом Орлеане и Сиднейского университета в Австралии опубликовали результаты исследования о том, как появился коронавирус нового типа. Они пришли к выводу, что он не мог быть создан искусственно.
Ученые говорят, что COVID-19 возник и развивался до своего нынешнего состояния сугубо эволюционным путем.
Таким образом, они развеяли мифы о лабораторном происхождении коронавируса.
Ученые провели детальный анализ структуры вируса и не нашли никаких признаков редактирования, которое было бы необходимо для его создания.
Они уверены, что коронавирус существует довольно давно. Структура коронавируса уникальна и аналогов у него нет.
По словам ученых, структура SARS-CoV-2 похожа на коронавирусы, которые найдены у летучих мышей и панголинов. Это подтверждает версию о том, что вирус мог перейти от них к людям в Китае.
Напомним, что смертельный коронавирус может оставаться жизнеспособным и заразным в виде капель.