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Кто продает валюту онлайн и как ее купить: подробная инструкция

четверг, 19 марта 2020, 13:15
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В Украине из-за эпидемии коронавируса продолжает расти курс валют и, по прогнозам экспертов, гривна и дальше будет обесцениваться. В такое время народ традиционно больше доверяет иностранным валютам, но купить их сейчас стало гораздо сложнее.

В банках и обменных пунктах практически невозможно приобрести доллар, о чем уже заявили в НБУ.

В регуляторе заявили, что вместе с банками ищут альтернативные пути доставки наличной валюты в Украину. Но пока у украинцев остается один вариант - покупать доллары онлайн.

Приобрести валюту онлайн можно в государственных "ПриватБанке", "Ощадбанке" и "Укргазбанке". Также это можно сделать в негосударственном "Монобанке".

Для покупки валюты онлайн вам нужно быть клиентом банка и иметь гривневую и валютную карточку. Некоторые банки предлагают заказать валютную карточку онлайн, но большинство банков открывают карты только оффлайн, когда клиенту нужно прийти для этого в отделение банка.

Если у вас есть обе карточки, то обмен валют можно выполнить на сайте или в мобильном приложении банка.

Как купить валюту в мобильном приложении "Приват24":

Для этого на главной странице нажимаем на курс валют, который расположен сверху. Нажимаем на строку (обведено красным) и перед вами откроется список валют. Выбираем нужную валюту.

При помощи стрелочек выбираем операцию обмена: перевести гривны в доллары или же наоборот. Жмем на кнопку "Продать UAH" или "Продать USD".

На странице с картой вам нужно определиться, с какой карты должна быть списана сумма и на какую зачислена. Указываем сумму и жмем "Продолжить". Средства появятся на карте спустя несколько минут.

Как купить валюту онлайн в "Монобанке":

Карту в этом банке можно получить через мобильное приложение, но она будет виртуальной. Для этого на главной странице надо нажать на полупрозрачную эмблему вверху экрана и потянуть вниз.

После этого жмете на панель "Новая карта" и выбираете "Валютные карты". После этого жмете на кнопку "Хочу карту в валюте" и карта будет создана. Такая карта бесплатная, а если хотите привычную пластиковую карту "Монобанка" для долларов, то она стоит 150 гривен.

Если обе карточки активированы, то опять жмете на тот же значок вверху экрана на главной странице и выбираете валютную карточку. Тут у вас будет информация по карте. Нажимаете на строку "Пополнить свою карту".

Теперь вам нужно выбрать, откуда должны поступить деньги на долларовую карточку. Мы переводим с гривневой карты.

В открывшемся окне нужно ввести сумму, которую нужно списать с гривневой карты. Нажимаем кнопку "Отправить". Средства поступят через несколько минут.

При желании онлайн можно перевести доллары обратно в гривны. Снять доллары наличными можно в банке или в валютных банкоматах, которые в Украине встречаются редко.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.

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