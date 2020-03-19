Начали сильно кашлять и задыхаться: в Житомирской области еще два подозреваемых на коронавирус

В Брусилове Житомирской области госпитализировали супругов с признаками болезни COVID-19, которые контактировали с умершей от коронавируса женщиной.

Об этом сообщает zhitomir.info.

"Есть случай по Брусилову: двое граждан, контактировали с умершей: они 8 марта были в контакте, о своем пребывании в контакте не заявили, 10 числа заболели за медпомощью не обращались, лечились самостоятельно. Сегодня обратились за помощью, потому что состояние их ухудшилось: повысилась температура, появилась одышка и кашель", - сообщил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик

Он уточнил, что речь идет о супружеской паре, мужчина 1960 года рождения и женщина 1962 года рождения.

Ранее "Апостроф" сообщал, что житель Мариуполя, у которого диагностировали коронавирус, находится в больнице скорой медицинской помощи, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.