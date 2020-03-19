Родственница депутата Рады подцепила коронавирус: что известно про ее состояние

В четверг, 19 марта, коронавирус обнаружили у сестры народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили COVID-19.

Об этом сообщает прес-служба КМДА.

"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.

Отметим, что первым больным коронавирусом в Киевской области оказался народный депутат группы "Довіра" Сергей Шахов.

В комментарии "Украинской правде" Шахов рассказал, что коронавирус подтвердили в его сестры.

Нардеп обещал дважды в сутки выходить на связь в прямом эфире Facebook.

По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья Шахова изолирована.

Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.

В Киевской ОГА добавили, что в настоящее время в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).

Как сообщал "Апостроф", что после известия о подтверждении заражения коронавирусом народного депутата Сергея Шахова, в Верховной Раде проверяют спикера парламента Дмитрия Разумкова и депутатов, которые контактировали с зараженным нардепом.