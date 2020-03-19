Скрутили турки: появилось видео с украинками, застрявшими в аэропорту Стамбула

Из-за эпидемии коронавируса многие авиакомпании отменили рейсы, а две украинки не могут вылететь из Турции и уже третий день находятся в аэропорту Стамбула.

Об этом сообщают в Telegram-канале Teza.

Отмечают, что пока работники турецкого аэропорта проверяли документы одной из украинок, самолет улетел без нее. Она уже третий день остается в транзитной зоне.

Другая девушка рассказала, что турки держат ее взаперти почти сутки, выводя только в туалет.

"В плену" оказались Анна Цымбал и Ирина Куш. Украинское консульство пока никак им не помогло.

Как сообщал "Апостроф", на Шри-Ланке сразу 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев. Самолет не смог вылететь из-за принятых мер по случаю вспышки коронавируса.