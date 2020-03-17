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Украина отказалась принять борт с сотней своих граждан: видео и детали скандала

вторник, 17 марта 2020, 08:29
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На Шри-Ланке сразу 105 граждан Украины не смогли вылететь домой из-за отмены рейса в Киев. Самолет не смог вылететь из-за принятых мер по случаю вспышки коронавируса.

Деталями события украинцы поделились в видеообращении к президенту Украины, которое распространили в сети.

Из столицы Шри-Ланки Коломбо наши соотечественники должны были вылететь рейсом FZ-558/727 Коломбо-Дубай-Киев. В регистрации украинцам отказали и не допустили на борт.

В авиакомпании FlyDubai говорят, что Украина отказалась их принимать, так как аэропорт "Борисполь" закрыт и не ждет рейс. В числе пассажиров много детей.

В свою очередь турбоператор Join UP заявил, что это уже не его компетенция. В представительстве Украины звонки не принимают.

Напомним, что в Киеве коронавирусом заболело два человека: один из них – студент, который контактировал с зараженной пенсионеркой, а другая – туристка.

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