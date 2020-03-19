В Житомире разразился громкий скандал из-за зараженного коронавирусом

Зараженный коронавирусом мужчина из Житомира отказался называть имена родственников, с которыми контактировал.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Житомирянин не хочет разглашать данные о двух людях, которые встречали его в аэропорту после возвращения из-за границы.

"За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы этих людей обязательно установим и проверим на коронавирус", - заверил председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко.

По его данным, эти люди - отец и сын инфицированного.

"Они могут быть инфицированными, и представляют угрозу для окружающих", - подчеркнул председатель ОГА.

В тоже время ресурс Житомир.info пишет, что зараженный мужчина работает в турфирме и за рубежом находился вместе с группой туристов.

"Мужчина возвращался из-за границы не с другом и его сыном, как он сообщал ранее, а за границу он возил целую группу людей и вместе с ними возвращался в самолете. Сейчас с помощью социальных сетей было установлено, от какой турфирмы они ездили, где они были, и на утро обещают установить весь круг лиц, с которыми инфицированный контактировал. По словам пациента, он сам был на самоизоляции, но неизвестно, были ли на самоизоляции все люди из группы, которые с ним возвращались из-за границы. Он эту информацию скрывал", - рассказал журналистам мэр Житомира Сергей Сухомлин.

Для сбора информации о членах туристической группы, численность которой пока не известна, будут привлечены работники полиции и Службы безопасности Украины.

Сейчас в Украине насчитывается 21 случай заражения коронавирусом.

Как сообщал "Апостроф", в Украине уже зафиксированы три случая летального исхода из-за заражения коронавирусом.