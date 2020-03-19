Прилетел из Австрии: в Житомире зафиксировали первый случай коронавируса

В четверг, 19 марта, в Украине был лабораторно подтвержден новый случай заболевания коронавирусом: заразился житель Житомира.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

По его словам, заболевший мужчина недавно вернулся из Австрии, ему 56 лет.

"Состояние – нормальное, более или менее нормальное", – сказал Сухомлин в видеообращении к жителям города.

Отметим, ранее самолет президента Украины Владимира Зеленского доставил из Австрии в аэропорт "Борисполь" 33 украинца, которые не могли самостоятельно вернуться домой из-за закрытия границ в связи с карантином.

Напомним, всего в Украине по состоянию на 15:50 19 марта было подтверждено 17 случаев заболевания коронавирусом Сovid-19. В Житомирской области - уже два случая. Ранее коронавирус был подтвержден у пенсионерки в Радомышле. Тот случай оказался летальным - первой смертью от коронавируса в Украине.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 19 марта, коронавирус обнаружили у сестры народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили COVID-19.