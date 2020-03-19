Три жертвы от коронавируса в Украине: что о них известно

В Украине уже зафиксированы три случая летального исхода из-за заражения коронавирусом.

Сейчас все трое умерших от COVID-19 в стране - это женщины.

Первой 12 марта умерла 71-летняя женщина в Радомышле Житомирской области. Она вернулась из Польши, а потом гостила у родственников во Львове. Пенсионерка почувствовала себя плохо 3 марта, но к медикам не обращалась.

17 марта в Черновцах умерла 33-летняя женщина. Она скончалась еще до получения результатов теста. Врачи говорят, что причиной стал не новый вирус, а неврологическое заболевание.

19 марта в Ивано-Франковске ушла из жизни женщина, которой было 36 лет. Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам.

По состоянию на пятницу, 19 марта всего в Украине зафиксировано 21 случай заражения коронавирусом COVID-19. Случаи болезни обнаружили в разных областях: Черновицкая (10), Житомирская (2), Киевская (2), Донецкая (1), Днепропетровская (2), Ивано-Франковская (1) и Киев (4).

Например, только за сегодня, два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Днепре. Сейчас пациенты в стабильном состоянии. Чувствуют они себя хорошо и получают всю необходимую помощь. Медики же устанавливают всех тех, с кем контактировали больные, чтобы обеспечить им полную изоляцию.

Как сообщал "Апостроф", украинские больницы и врачи не готовы к массовой вспышке коронавируса в стране, как это ранее писал известный педиатр Евгений Комаровский.