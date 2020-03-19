Заболевший коронавирусом нардеп сделал скандальное заявление

Народный депутат Украины Сергей Шахов, у которого обнаружили коронавирус, заявил, что заразился в Украине.
Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Facebook.
Он отметил, что был в Европе, в частности в Швейцарии, с 7 по 10 марта. Нардеп подчеркнул, что за такое короткое время не мог заразится там. Потому, он даже не сомневается, что инфекция "нашла" его уже в Украине.
По словам Шахова, многие его друзья и знакомые тоже говорили, что чувствовали себя плохо. Тесты на грипп были отрицательными. Потому, сделал вывод депутат, у них также коронавирус.
"Коронавирус - это не так страшно, как на самом деле сегодня это трактуют", - заявил Шахов.
Как сообщал "Апостроф", 19 марта коронавирус обнаружили у сестры народного депутата Сергея Шахова, у которого ранее подтвердили COVID-19.