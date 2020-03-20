Добавка к пенсии "от Зеленского": кто еще получит по 1000 гривен

Недавно президент Украины Владимир Зеленский пообещал надбавку к пенсии в размере 1 тысячи гривен для пенсионеров, которые имеют пенсию менее 5 тысяч гривен. Это связано с введением карантина в стране из-за коронавируса. Сейчас же стало известно, что на надбавку могу рассчитывать не только пенсионеры.

Как заявила министр социальной политики Марина Лазебная, на такую выплату могут рассчитывать и люди с инвалидностью.

"С 1 апреля мы выдадим единовременное пособие – 1 тыс. гривен. По решению правительства, пенсионеры, имеющие пенсию менее 5 тыс. грн, получат одноразовую доплату – 1 тыс. грн. Такую доплату также получат дети с инвалидностью, социальные пенсионеры, инвалиды детства", – сказала она.

Кроме того, если у пенсионеров возникнет задолженность за коммунальные услуги в период карантина, то таким гражданам не будут отменять субсидию.

"Если у них возникнет задолженность, у них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда (в банки платить за коммуналку), а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди", – добавила она.

Напомним, что Зеленский заявил, что правительство начнет индексацию пенсий украинцам в мае 2020 года.