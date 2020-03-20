Готовятся хоронить сотни трупов: всплыли резонансные факты про масштабы коронавируса в России

В России пандемия коронавируса, которая охватила мир, может убить много людей.

Об этом сообщает ресурс "Информационное сопротивление".

Трагичность ситуации в РФ начинается с невозможности найти инфицированных. Так, российские власти не могут найти и проверить до 50% пассажиров авиарейсов, летевших с теми, у кого был выявлен коронавирус. Кроме того, косвенными признаками являются больницы, например, Боткинская в Петербурге переполнена больными с не всегда установленным диагнозом. Там больницы маскируют диагнозы под ОРВИ и пневмонию, в полном соответствии с полученными из Москвы указаниями. Также российским врачам не предложили надбавку к зарплате в связи со вспышкой COVID-19.

Департамент здравоохранения Москвы просит государственные медучреждения организовать добровольцев для усиления сестринских бригад в больнице в Коммунарке, где содержатся больные COVID-19. Судя по всему, ситуация в российской столице крайне тяжелая, ведь горожане, живя получше остальной страны, активно путешествовали по миру, где, бывало, у них коронавирус и обнаруживался. Например, совершенно дикий случай, когда "здоровая" пара россиян, прилетевшая туристами из Москвы, была определена в Тель-Авиве больной на COVID-19.

Еще более настораживающий факт : администрация Камышловского городского округа Свердловской области подготовила проект документа "об организации срочного захоронения трупов людей в условиях военного времени и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях". Как следует из его текста, принять такое постановление местные власти намерены "с целью заблаговременной подготовки работ по захоронению тел погибших в случае возникновения военных действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повлекших массовое поражение населения с летальным исходом".

Данный документ также регулирует и сам порядок массовых захоронений в братских могилах, в которых можно будет захоронить до 100 трупов, причем особо отметим: "при погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, обязательна их дезинфекция. Для этого труп завертывается в ткань, пропитанную 5% раствором лизола или 10% раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2-3 сантиметра".

Однако сейчас российские власти говорят только о 114 зараженных коронавирусом. Но их действия расходятся со статистикой, которую озвучивают населению.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Италии умерли 427 человек, зараженные коронавирусом. Также по стране зафиксировано 4480 новых заражений. При этом, число жертв от COVID-19 в Италии превысило число жертв в Китае.