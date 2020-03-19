Больше, чем в Китае: коронавирус продолжает уничтожать Италию

За минувшие сутки в Италии умерли 427 человек, зараженные коронавирусом. Также по стране зафиксировано 4480 новых заражений. При этом, число жертв от COVID-19 в Италии превысило число жертв в Китае.



Об этом в ежедневном отчете заявил комиссар по чрезвычайным ситуациям Анжело Боррелли.



В Италии на данный момент от COVID-19 умерли 3405 человек, а в Китае - 3245 жертв вируса.



На данный момент в Италии в общей сложности 33 190 пациентов, зараженных коронавирусом. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 41 035 человек.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Италия добилась эффективного режима карантина.

Также в Италии нашли лекарство от коронавируса и уже используют в больницах.