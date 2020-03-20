Может быть очень тяжело и страшно: на Западе озвучили три сценария пандемии коронавируса

Imperial College London опубликовал отчет, в котором просчитали различные модели распространения коронавируса и смоделировали три сценария для США.

Об этом написал в Facebook руководитель ГП "Прозоро.Продажи" Алексей Соболев. Он обратил внимание на интерпретацию результатов историком Джереми Янгом в Twitter и перевел его сообщения на украинский.

Команда Имперского колледжа на основе уровня заражения и смертности из Китая / Кореи / Италии провела моделирование трех сценариев для США:

что произойдет, если США абсолютно ничего не сделают;

если будут ограничивать лишь наиболее рискованные группы;

если жесткий карантин.

Каждый из этих вариантов подробно объяснили.

Что произойдет, если США абсолютно ничего не сделают.

В первом варианте вот что бы произошло: 80% американцев получили бы болезнь. 0,9% из них погибнет. Умерли бы от 4 до 8 процентов всех американцев старше 70 лет. 2,2 миллиона американцев погибли бы от самого вируса.

Но дальше хуже. Людям с тяжелым течением COVID-19 нужно ставить аппараты для вентиляции легких. 50% из тех, кто получит подобную помощь выздоравливают. Но в условиях тотальной эпидемии потребность в вентиляторах будет в 30 раз больше, чем их есть в США. Поэтому в модели почти 100% этих пациентов умрут.

Поэтому фактическое количество погибших от вируса была бы ближе к 4 миллионов американцев - это примерно за 3 месяца. Получается 8-15% всех американцев старше 70 лет погибнут. Это 4 миллиона человек? Это больше американцев, чем погибло сразу от чего-либо, когда-либо. Это население Лос-Анджелеса. Это в 4 раза больше числа американцев, погибших в Гражданской войне... вместе с обеих сторон. Это на две трети больше людей, чем погибло в Холокосте.

Американцы составляют 4,4% мирового населения. Если мы экстраполируем эти цифры на весь мир, это дает нам 9 миллионов смертей во всем мире от COVID-19 за 3-6 месяцев. В 1,5 раза больше людей, чем погибло за всю Вторую мировую войну.

Если будут ограничивать лишь наиболее рискованные группы.

Сейчас, конечно, страны не стоят в стороне и ничего не делают. Поэтому команда Имперского колледжа снова провела моделирование на этот раз предполагая стратегию "смягчения": все симптоматические случаи в США изолировали. Семьи инфицированных находятся на карантине. Все американцы за 70 на строгом карантине.

Это же сглаживает кривую - но почти почти недостаточно. Смертность от болезни сокращается вдвое, но она все равно убивает 1,1 миллиона американцев. Пиковая потребность в аппаратах для вентиляции падает на две трети, но она все же превышает количество аппаратов для вентиляции в США в 8 раз. Это оставляет фактическое количество погибших в США примерно 2 миллиона погибших. Населения Хьюстона. Две гражданские войны. Треть Холокоста. Во всем мире умирает 45 миллионов человек: 7,5 Холокоста, 3/4 Второй мировой войны. Вот что происходит, если мы полагаемся на смягчение и здравый смысл.

Если будет жесткий карантин.

Наконец, команда Имперского колледжа снова провела моделирование, приняв стратегию "подавления": изолировать симптоматические случаи, карантин для членов их семей, социальное отставание для всего населения, запрещены все общественные собрания/большинство рабочих мест, школы и университеты. Такая стратегия работает! Коэффициент смертности в США достигает максимума за 3 недели с сегодняшнего дня в нескольких тысячах смертей, затем снижается. Мы не превышаем количество доступных аппаратов для вентиляции. Миллионные потери исчезают.

Но есть одно но: если мы ослабим карантин до введения вакцины для всего населения, то COVID-19 возвращается назад и убивает миллионы американцев за несколько месяцев, то же, что и раньше.

После окончания первого периода карантина в июле, мы могли, вероятно, уменьшить ограничения в месяц, но потом нужно будет еще два месяца карантина, и так далее.

Но мы просто не можем просто позволить вирусу распространяться на всю популяцию так, как это делают другие вирусы, потому что он слишком смертелен. Если много людей, которых мы знаем, получают COVID-19, это означает, что миллионы американцев погибают. Этого просто нельзя допустить.

Подробнее о распространении коронавируса читайте в материале "Апострофа" - Болеть будем волнами: когда человечество сможет обуздать коронавирус.