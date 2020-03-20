RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 марта

10:40
Гривна продолжает затяжное падение: обновленный курс валют от НБУ

19 марта

23:35
"ПриватБанк" приготовил приятный сюрприз украинцам
20:18
Государственный капитализм российского образца: эксперт высказался о монополизации "Укрпочтой" права доставки лекарств
16:33
Российская нефть резко упала в цене, достигнув рекордной отметки
08:58
Гривна снова упала: курс валют в НБУ и других банках

18 марта

17:11
Мировые цены на нефть побили почти 20-летний рекорд
11:39
"ПриватБанк" заморозил наличный обмен валюты: названы альтернативные способы
10:58
Гривна продолжает "лететь" вниз: что происходит в обменниках Киева, фото

17 марта

20:34
Гривна продолжает лететь в пропасть: что происходит в обменниках Киева, фото
18:15
Ажиотаж: украинцы массово скупают валюту из-за коронавируса, названы цифры
16:09
Гривна приближается к психологической отметке: курс валют в банках и на черном рынке
14:52
Нет денег: почему в Украине стремительно растет курс доллара
Все новости

Во Львове обнаружили первый случай коронавируса: что известно о заболевшем

пятница, 20 марта 2020, 18:51
переглянути новину українською

В пятницу, 20 марта, во Львове был обнаружен первый заболевший коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, зараженный коронавирусом – житель Львова 1950 года рождения, который неделю назад, 13 марта, вернулся из Германии.

"Информация от главного врача инфекционной больницы. Больной сдал анализы частном диагностическом центра после чего материалы были отправлены в Киев. Результат положительный. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Полиция изучает все контакты пациента", – сообщил Садовой.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 27, из них 3 оказались смертельными.

Как ранее сообщал "Апостроф", в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска по состоянию на 20 марта оказались 15 человек с подозрением на коронавирус.

Фотогалереи

Все
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина

Читайте также

Коронавирус убивает Италию: что известно о его жертвах и жизни в зараженных городах

Российские войска нанесли жестокий удар по инициативам Зеленского, но Путин на этом не остановится

"Тайна" в пакете и роковой выстрел: за что убили пластического хирурга в Киеве

Украина открыла боевикам направление для танковой атаки, но их потери будут огромными

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: