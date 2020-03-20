Во Львове обнаружили первый случай коронавируса: что известно о заболевшем

В пятницу, 20 марта, во Львове был обнаружен первый заболевший коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщил в Telegram мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, зараженный коронавирусом – житель Львова 1950 года рождения, который неделю назад, 13 марта, вернулся из Германии.

"Информация от главного врача инфекционной больницы. Больной сдал анализы частном диагностическом центра после чего материалы были отправлены в Киев. Результат положительный. Больного госпитализируют в инфекционной больнице. Полиция изучает все контакты пациента", – сообщил Садовой.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в Украине достигло 27, из них 3 оказались смертельными.

Как ранее сообщал "Апостроф", в областной инфекционной больнице Ивано-Франковска по состоянию на 20 марта оказались 15 человек с подозрением на коронавирус.