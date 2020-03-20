ВСУ отреагировали на "сенсацию" о проникновении коронавируса в армию

В рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник для издания "Обозреватель".

По его словам, информацию о возможном заражении украинского военного из 30 механизированной бригады ВСУ разогнали российские источники, и это было очередной провокацией против Украины.

"Это российские вброс, сотни их каналов, под действием алкогольных напитков и боярышника, публикуют всякие фантазии... Информация о заражении коронавирусом майора с 30-й механизированной бригады не соответствует действительности", – заявил он.

Спикер подчеркнул, что ни одного подозрения на коронавирус среди военных нет – они постоянно проходят обследования, в частности, при заступлении на службу им проверяют температуру.

До этого в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что украинский военный попал во львовский госпиталь с подтвержденным диагнозом коронавирус. Авторы канала уточнили, что он якобы служит в 30 ОМБр и зовут его "Ю.Супрунюк".

Как сообщал "Апостроф", ранее Командование Медицинских сил ВСУ сообщило, что в Киеве положительный тест на коронавирус сдал военный пенсионер.