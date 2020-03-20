RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.20
  • НБУ:EUR 29.05
НБУ:USD  27.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

16:12
Под Киевом девушка врезалась в остановку: видео с места ДТП
16:07
Готовятся хоронить сотни трупов: всплыли резонансные факты про масштабы коронавируса в России
15:46
Экс-губернатор Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски
15:42
Игнац Земмельвейс - новый герой дудла от Google. Кто это и почему о нем вспомнил весь мир Lime
15:27
В Киеве разгневанный пассажир выбросил из автобуса водителя: видео конфликта
15:27
Экс-солистка "ВИА Гры" впервые показала сына: теперь он - звезда с обложки глянца Lime
15:22
Топ-чиновник "Нафтогаза" и его жена подхватили коронавирус: фото и видео
14:57
Зима берет реванш: синоптик предупредила украинцев о суровой погоде
14:55
ВСУ отреагировали на "сенсацию" о проникновении коронавируса в армию
14:53
ВСУ отреагировали на "сенсацию" о проникновении коронавируса в армию
14:40
Военные в масках и медики в спецзащите: фото больницы в Киеве, где лежат больные коронавирусом
14:25
В Ивано-Франковске заявили о большом числе подозрений на коронавирус: требуют ввести режим ЧС
Все новости

ВСУ отреагировали на "сенсацию" о проникновении коронавируса в армию

пятница, 20 марта 2020, 14:53
переглянути новину українською

В рядах военнослужащих Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19.

Об этом рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Богдан Сеник для издания "Обозреватель".

По его словам, информацию о возможном заражении украинского военного из 30 механизированной бригады ВСУ разогнали российские источники, и это было очередной провокацией против Украины.

"Это российские вброс, сотни их каналов, под действием алкогольных напитков и боярышника, публикуют всякие фантазии... Информация о заражении коронавирусом майора с 30-й механизированной бригады не соответствует действительности", – заявил он.

Спикер подчеркнул, что ни одного подозрения на коронавирус среди военных нет – они постоянно проходят обследования, в частности, при заступлении на службу им проверяют температуру.

До этого в одном из популярных Telegram-каналов появилась информация о том, что украинский военный попал во львовский госпиталь с подтвержденным диагнозом коронавирус. Авторы канала уточнили, что он якобы служит в 30 ОМБр и зовут его "Ю.Супрунюк".

Как сообщал "Апостроф", ранее Командование Медицинских сил ВСУ сообщило, что в Киеве положительный тест на коронавирус сдал военный пенсионер.

Фотогалереи

Все
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина
В Киеве отпраздновали День добровольца

Читайте также

Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус

Разрезанный Киев и маршруты в никуда: к чему привел транспортный карантин

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: