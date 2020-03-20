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Военные в масках и медики в спецзащите: фото больницы в Киеве, где лежат больные коронавирусом

пятница, 20 марта 2020, 14:40
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В Александровской больнице в Киеве, где лежат зараженные коронавирусом, царит довольно тревожная атмосфера.

Соответствующие фото снял собственный корреспондент "Апострофа" Александр Гончаров.

Даже через снимки видна та степень напряжения, которая витает в воздухе из-за карантина. На кадрах видно, в каких спецкостюмах приходится работать медикам, дезинфицирующим автомобили скорой помощи, забирающие пациентов с подозрением на коронавирус.

Кроме того, рядом с больницей дежурят военные, которые тоже не брезгуют средствами защиты. Их лица закрывают маски.

Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
1 / 1
Киев коронавирус карантин александровская больница дезинфекция апостроф Апостроф / Александр Гончаров
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Как сообщал "Апостроф", ранее появились эксклюзивные фото и видео храма при Александровской больнице в Киеве, где держат больных коронавирусом.

Также появились эксклюзивные фото из аэропорта "Борисполь", куда пребывают украинцы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса.

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