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Безумные бабки Путина отличились "ритуалом" очищения от коронавируса: видео

суббота, 21 марта 2020, 03:24
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Из-за пандемии коронавируса, который охватил страны мира, так называемый "отряд Путина" решил "сжечь" вирус.

Видео опубликовал пользователь сети Павел Мещанинов в Facebook.

Бабушки собрались во дворе РФ с распечатанными картинками COVID-19. Они заявили, что никакого коронавируса нет. Также "отряд" обвинил президента США Дональда Трампа, сказав что это его рук дело. Пенсионерки отметили, что американский глава победил, ведь страны закрылись.

После своей речи пожилые женщины поместили картинки в ведро и подожгли их. Таким образом они, по их мнению, показали, что коронавируса не существует, а все это политические игры.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в сети уже публиковали видео так называемых "отрядов Путина". Тогда от безумных бабушек также досталось президенту США Дональду Трампу.

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