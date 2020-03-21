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Грядет катастрофа: появились реальные данные о ситуации с коронавирусом на оккупированном Донбассе

суббота, 21 марта 2020, 16:43
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Российские кураторы Л/ДНР отправят на оккупированный Донбасс около 15 грузовых фур с дезинфицирующими средствами и масками из-за высокого уровня распространения болезни, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Depo.Донбасс.

По информации издания, пять дней назад оккупированные территории Донбасса посетили около 40 врачей-инфекционистов и вирусологов из России. После изучения ситуации с распространением коронавируса в ЛНР и ДНР, ожидается прибытие гуманитарного конвоя с дезинфицирующими средствами и масками, в количестве около 15 грузовых фур в период с 30 марта по 1 апреля.

Такое решение было принято в Москве в связи с высоким уровнем распространения COVID-19 в ДНР и ЛНР, а также большим количеством инфицированных (в т.ч. со смертельными случаями, "списанными" на пневмонию). Отсутствие элементарных защитных средств и дезинфекции несет угрозу личному составу боевиков и самой оккупационной администрации.

По информации источников, в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе уже есть достаточное количество инфицированных, диагнозы которых выдают за ОРВИ и пневмонию.

Подробнее о том, как живет оккупированный Донецк в эпоху коронавируса читайте в материале "Апострофа": Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса.

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