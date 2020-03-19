Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Причастность ко всемирной панике по поводу коронавирусной инфекции в Донецке выражается немного странно. Местные "власти" рапортуют об отсутствии на "территории ДНР" зараженных, язвительно плюют в сторону министра внутренних дел Украины Авакова, который заявил о 12 зараженных (при этом тест-систем на коронавирус на оккупированных территориях не было до последнего момента), и вводят-выводят странные меры предосторожности. Как Донецк живет в эпоху коронавируса, - узнавал "Апостроф"



Во вторник вечером школьников и студентов наконец официально отправили на карантин именем "министерства образования", а ближе к полуночи передумали. Естественно, утром донецкие школы были заполнены едва ли на треть – разъяснить в 7 часов утра сонным детям, что их вчерашняя радость была преждевременной, удалось не всем родителям. Поэтому решили три оставшихся дня до каникул назначить "свободными к посещению" - кто желает учиться, пусть приходит, от остальных – заявление на имя директора школы.

Вузам сказали, пусть сами решают – учиться или нет. "Донецкому национальному университету" горячо рекомендовали "нет", поскольку одна из студенток факультета иностранных языков попала в больницу с подозрением на коронавирус. И хотя симптомов не нашли – оставили полежать для профилактики недельку, а всем, с кем студентка общалась, рекомендовали пройти медобследование. В корпусах факультетов моют стены и двери с хлоркой (к слову, хлором очень сильно отдает и водопроводная вода в разных районах Донецка), а в бухгалтерию, деканат и ректорат вход посторонним вообще запрещен. Как и в главный корпус университета.

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"Власти республик" призывают не ездить на подконтрольную территорию Украины, ибо там эпидемия коронавируса. Однако там, на подконтрольной – пенсии, продукты и лекарства. Как же не ездить? Пенсионеры в шоке: они не получают украинскую пенсию и им придется выживать на копеечную помощь "республики"…

"Я не представляю, как мы будем выкручиваться, – говорит жительница Донецка Анна Николаевна. – Конечно, у нас немножко отложено украинской гривны, но я не уверена, что ее хватит на два месяца. Карантин же могут и продлить? Сбережений явно не хватит, особенно если поднимутся цены на продукты. А они скорее всего поднимутся, потому что говорят, что ограничивают поставки из России. Сами себя мы не прокормим (привет всем, кто кричал, что Донбасс кормит всю Украину), поэтому я жду скорого дефицита и роста цен. Похоже, мы оказались в гетто, откуда нет выхода…"

Город ДонецкФото: Getty images

Выхода, действительно, нет: проехать через линию разграничения можно, только если в паспорте стоит постоянная регистрация на подконтрольной территории. А в справке переселенца регистрация временная - такая не пойдет.

"Но я слышала, что если случай экстренный, например, умер кто-то из родных, то пропускают из Донецка и обратно", - добавляет Анна Николаевна.

В сторону России те, кто считают себя "жителями ДНР", смотрели с надеждой – не запретит же она своим почти "гражданам" приезжать на новообретенную родину, куда так стремились в последние шесть лет? А вот взяла и запретила! До 1 мая в Россию могут поехать только обладатели российского паспорта. Всем остальным – от ворот поворот. Да-да, и тем, кто гордо тряс книжицей с надписью "паспорт ДНР".

"Вот и вся цена вашего "паспорта", – написал кто-то в соцсетях и его даже не особо обзывали – лайкали виновато да и все".

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Пока в Донецке сохраняется относительно спокойная обстановка. Ну, понемногу подчищают магазинные полки в части бакалеи, круп, консервов. Много не получится, ибо денег не особо хватает. Улицы даже в центре пустынны. В масках почти никого нет, пренебрегают ими даже некоторые врачи.

"Ну нет масок в аптеках, шейте сами из марли!" – недовольно бросает жительница Донецке в автобусе своему собеседнику в телефоне.

А Россия запретила ввоз марли в ДНР. Из чего шить – вот вопрос…

С подозрением на коронавирус в соседней ЛНР дома сидят 22 человека, в ДНР - трое наблюдаются в больницах, четверо уже получили отрицательные результаты. Вроде все живы… Но это со слов "властей", а как обстоят дела на самом деле – неизвестно. "Министр здравоохранения ДНР" Ольга Долгошапко вдруг ни с того ни с сего на днях заявила, что с начала этого года (менее чем за три месяца) в "республике" от "свиного гриппа" (H1N1) умерли 43 человека. В Донецке содрогнулись – об этих смертях нигде никто не сообщал, да и с чего бы это вдруг такие сведения в разгар такой ситуации?..

Цех по пошиву масок, ДонецкФото: Getty images

"Так, может, нам еще много чего не сообщают? Замалчивают реальное положение дел?" – волнуется пенсионер Анатолий Сергеевич.

Что не замалчивают – так это отсутствие тест-систем. Они вроде бы появились в очередном "гуманитарном конвое" из России, но появились – и исчезли. Или не появились. Во всяком случае никто их народу не показывал, не успокаивал и ничего не объяснял.

"Больницы забиты пациентами с тяжелыми бронхитами и пневмонией. Их просто колоссальное количество, - говорит врач инкогнито. – Спасаем капельницами, как можем".

Те, кто здоров, клянутся, что не боятся никаких коронавирусов и вся это паника проходит мимо них. Пытаются шутить и ищут забавные мемы в соцсетях на эту тему. Ходят без масок и без шапки, несмотря на похолодание. Но признают: Донецк изрядно опустел.

"Очень похоже на 2014-й год. Пусто и неуютно", - говорят дончане.

При этом заведения работают, кафе и рестораны открыты, торговые центры шумят и крутят музыку у входа. Посетителей, правда, мало. Немного жутковато. Посмотрим, как будет дальше…