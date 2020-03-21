Коронавирус добрался до Луцка: первые подробности

В субботу, 21 марта, появилась информация о том, что в Луцке зафиксирован первый случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19, который распространяется по Украине.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местное издание ВолиньPost.

Начальник управления здравоохранения Волынской областной государственной администрации Игорь Ващенюк сообщил изданию, что быстрый тест подтвердил инфицирования коронавируса.

Стало известно, что речь идет о руководителе известного в городе предприятия, который проживает в пригородном селе Липины Луцкого района. Мужчина приехал из-за границы, после чего у него появились симптомы, похожие на заражение коронавирусом. Он находился на самоизоляции и сдал анализы для теста.

Для окончательного подтверждение диагноза анализы отправлены в специальную лабораторию в Киеве.

Как ранее сообщал "Апостроф", заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу, 20 марта, обнаружили коронавирус, болеет с высокой температурой и ждет результаты теста с Германии.