Коронавирус у жены замглавы облсовета Харькова: что известно про самого Скоробагача

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу, 20 марта, обнаружили коронавирус, болеет с высокой температурой и ждет результаты теста с Германии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Kharkiv Today.

Замглавы Харьковского облсовета рассказал, что почувствовал недомогание после возвращения из частной поездки в Европу, во время которой он посещал больницу. В Харькове он ходил на работу в облсовет, пока не почувствовал высокую температуру. По его словам, он общался с коллегами, но не со многими.

"Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные, но у нас, мне кажется, тесты не очень качественные или вообще, эти тесты непонятно, откуда они или они работают на какие-то антитела, которые потом вырабатываются при болезни", — сообщил изданию Владимир Скоробогач.

Чтобы убедиться в отсутствии болезни или подтвердить ее, замглавы облсовета приобрел тест на коронавирус в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию.

Его состояние здоровья пока не улучшилось. Скоробагач консультируется с врачами "инфекционки" и с другими специалистами и обещает сообщить, когда придет результат его теста.

"Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то там, мне назначили", — рассказал замглавы облсовета.

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