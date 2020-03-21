RU  UA  EN

суббота, 21 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

21 марта

11:50
Кашлял кровью: итальянский спортсмен рассказал, как он заразился коронавирусом
11:33
Как прошла третья церемония роз проекта Холостяк-10 и кто покинул шоу Lime
11:02
Народный метод: Ломаченко рассказал о способе борьбы с коронавирусом
10:31
Миллионы или семья: известный футболист оказался перед тяжелым выбором
10:12
Организаторы Евровидения сделали заявление о конкурсных песнях 2020 года Lime
07:12
Не находите антисептик для рук? Вот простой рецепт его приготовления дома Lime

20 марта

20:04
Блогер выстроил чудо-конструкции из домино и пригласил своих кошек все разрушить: видео Lime
19:12
Больной коронавирусом князь Монако рассказал о первых симптомах инфекции Lime
18:34
Все уже забыли о финале "Игры престолов", а Эмилия Кларк решилась на признание - говорит, разочарована Lime
18:00
Джамала чувственно перепела хит Билли Айлиш - фанаты в восторге Lime
17:42
На свой первый день рождения в тюрьме Вайнштейн получил видеоролик о предотвращении самоубийств Lime
17:18
Говорят, фильм "Заражение" предсказал пандемию коронавируса - вот 5 любопытных совпадений Lime
Все новости

Коронавирус у жены замглавы облсовета Харькова: что известно про самого Скоробагача

суббота, 21 марта 2020, 10:28
переглянути новину українською

Заместитель председателя Харьковского облсовета Владимир Скоробагач, у жены которого в пятницу, 20 марта, обнаружили коронавирус, болеет с высокой температурой и ждет результаты теста с Германии.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Kharkiv Today.

Замглавы Харьковского облсовета рассказал, что почувствовал недомогание после возвращения из частной поездки в Европу, во время которой он посещал больницу. В Харькове он ходил на работу в облсовет, пока не почувствовал высокую температуру. По его словам, он общался с коллегами, но не со многими.

"Температура появилась через 9 дней. Вообще ни с кем не контактирую. Сдавал 4 теста, все отрицательные, но у нас, мне кажется, тесты не очень качественные или вообще, эти тесты непонятно, откуда они или они работают на какие-то антитела, которые потом вырабатываются при болезни", — сообщил изданию Владимир Скоробогач.

Чтобы убедиться в отсутствии болезни или подтвердить ее, замглавы облсовета приобрел тест на коронавирус в киевской клинике за 15 000 гривен и отправил его в Германию.

Его состояние здоровья пока не улучшилось. Скоробагач консультируется с врачами "инфекционки" и с другими специалистами и обещает сообщить, когда придет результат его теста.

"Держится температура, у меня такого не было никогда. Она не сбивается. Я пью таблетки какие-то там, мне назначили", — рассказал замглавы облсовета.

Ранее "Апостроф" сообщал про 41 случай заболевания коронавирусом в Украине.

Вскоре стало известно, что болезнь выявили также у священника из Тернопольской области.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Больницы забиты пациентами, пенсию брать неоткуда: как живет Донецк в эпоху коронавируса

Обвал экономики, миллионы умерших и конец Трампа: с чем останется мир после пандемии коронавируса

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: