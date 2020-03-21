Коронавирус расползается по Украине: свежая сводка от Минздрава

По состоянию на 10 утра субботы, 21 марта, в Украине лабораторно подтвержден 41 случай COVID-19, среди них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава, за сутки было зафиксировано 15 новых случаев заражения.
По официальным данным, коронавирусная болезнь обнаружена в таких областях:
Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)
Житомирская область - 2 случая (1 летальный)
Киевская область - 3 случая
Донецкая область - 1 случай
Днепропетровская область - 2 случая
Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)
Львовская область -1 случай
Тернопольская область - 1 случай
Харьковская область - 1 случай
м. Киев - 3 случая
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
В течение 20 марта в Центра общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 20 марта, в Харькове обнаружили коронавирус у жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, его самого госпитализированы в больницу после ухудшения самочувствия