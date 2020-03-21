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Коронавирус расползается по Украине: свежая сводка от Минздрава

суббота, 21 марта 2020, 11:20
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По состоянию на 10 утра субботы, 21 марта, в Украине лабораторно подтвержден 41 случай COVID-19, среди них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, за сутки было зафиксировано 15 новых случаев заражения.

По официальным данным, коронавирусная болезнь обнаружена в таких областях:

Черновицкая область - 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления)

Житомирская область - 2 случая (1 летальный)

Киевская область - 3 случая

Донецкая область - 1 случай

Днепропетровская область - 2 случая

Ивано-Франковская область - 2 случая (1 летальный)

Львовская область -1 случай

Тернопольская область - 1 случай

Харьковская область - 1 случай

м. Киев - 3 случая

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

В течение 20 марта в Центра общественного здоровья поступило 80 подозрений на COVID-19.

Всего с начала 2020 года поступило 450 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 20 марта, в Харькове обнаружили коронавирус у жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, его самого госпитализированы в больницу после ухудшения самочувствия

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