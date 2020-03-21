У жены топ-чиновника в Харькове обнаружили коронавирус

В пятницу, 20 марта, в Харькове обнаружили коронавирус у жены заместителя председателя Харьковского облсовета Владимира Скоробагача, его самого госпитализированы в больницу после ухудшения самочувствия

Об этом сообщает Depo.Харьков.

Заболевание COVID-19 было подтверждено в 37-летней Виктории Скоробагач.

"Она дома на самоизоляции, чувствует себя хорошо. Вчера еще раз сдала тест", - сказала пресс-секретарь депутата Виктория Петрухина.

В то же время, как отметила Петрухина, самого Скоробагача вчера госпитализировали в Киеве.

"Он стал хуже себя чувствовать, вечером вчера был госпитализирован. Чувствует себя не очень", - сказала она.

В Скоробагача в настоящее время тестами не подтвержден вирус COVID-19. Однако вчера он еще раз сдал анализы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по состоянию на 23:00 20 марта Министерство здравоохранения Украины официально подтвердило 41 случай заболевания коронавирус Covid-19: первого больного было обнаружено в Тернопольской области.