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Люди делятся "неприглядными" фото своих рабочих мест дома: многим карантин явно нравится

суббота, 21 марта 2020, 07:05
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Фото: соцсети

После закрытия многих офисов из-за пандемии коронавируса многие начали делится в соцсетях фотографиями своих рабочих мест, обустроенных дома.

Не всем повезло работать в прекрасных домашних интерьерах с картинами на стенах и цветами в вазах.

Многие публикуют снимки импровизированных рабочих столов, в качестве которых используют корзины для белья, мусорные баки, стиральные машины и даже крошечное детское пианино.

Например, американка Джулия Форрест поделилась фотографией своего ноутбука на корзине для одежды, поставив стул к входной двери своей квартиры-студии.

Кто-то устроился на мусорном баке на заднем дворе дома:

Места немного, но зато есть окно:

Детская комната тоже подойдет:

Как видите, изобретательности человека нет границ.

Также в соцсетях делятся забавными фотожабами на карантин.

Как сообщал "Апостроф", ученые прогнозируют, что карантин может продлиться до конца года, чтобы предотвратить перегрузку служб здравоохранения.

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