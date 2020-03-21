Люди делятся "неприглядными" фото своих рабочих мест дома: многим карантин явно нравится

После закрытия многих офисов из-за пандемии коронавируса многие начали делится в соцсетях фотографиями своих рабочих мест, обустроенных дома.
Не всем повезло работать в прекрасных домашних интерьерах с картинами на стенах и цветами в вазах.
Многие публикуют снимки импровизированных рабочих столов, в качестве которых используют корзины для белья, мусорные баки, стиральные машины и даже крошечное детское пианино.
Например, американка Джулия Форрест поделилась фотографией своего ноутбука на корзине для одежды, поставив стул к входной двери своей квартиры-студии.
Кто-то устроился на мусорном баке на заднем дворе дома:
Места немного, но зато есть окно:
Детская комната тоже подойдет:
Как видите, изобретательности человека нет границ.
Также в соцсетях делятся забавными фотожабами на карантин.
Как сообщал "Апостроф", ученые прогнозируют, что карантин может продлиться до конца года, чтобы предотвратить перегрузку служб здравоохранения.