Сколько продлится карантин: в Европе дали грустный прогноз

В Великобритании прогнозируют, что карантин в связи с коронавирусом может продлиться в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.

Об этом сообщается в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в пятницу, 20 марта.

"Было согласовано, что политика чередования периодов более и менее строгих мер социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев, (для которых потребуются места в отделениях интенсивной терапии, - "Апостроф") в пределах возможностей", - отметили ученые.

По словам ученых, правительству, возможно, придется чередовать периоды более строгих ограничений и более мягких.

"Меры должны действовать по крайней мере большую часть года", - добавили они.

Меры, которые должны сохраняться в течение "продолжительного периода", включают общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств, говорится в заключении ученых.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Италия добилась эффективного режима карантина.