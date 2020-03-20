RU  UA  EN

пятница, 20 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

20 марта

17:42
На свой первый день рождения в тюрьме Вайнштейн получил видеоролик о предотвращении самоубийств Lime
17:32
Сумасшедший дом: на украинском телеканале вновь оконфузились с обращением Зеленского
17:18
Говорят, фильм "Заражение" предсказал пандемию коронавируса - вот 5 любопытных совпадений Lime
16:57
СБУ "прошлась" по интимным салонам в Харькове: опубликованы фото и видео
16:54
Deep Purple выпустили клип к синглу из нового альбома Whoosh! Lime
16:49
Uber пообещал помочь медикам сражаться с коронавирусом
16:35
Дочери Брюса Уиллиса поздравили отца с 65-летием милыми детскими фото Lime
16:30
В Киеве силовики провели эффектную спецоперацию со стрельбой и ДТП: видео
16:20
Бывший рэпер Серега тоже вдруг запел о коронавирусе и анонсировал клип Lime
16:12
Под Киевом девушка врезалась в остановку: видео с места ДТП
16:07
Готовятся хоронить сотни трупов: всплыли резонансные факты про масштабы коронавируса в России
15:46
Экс-губернатор Степанов привез одесским медикам защитные костюмы и маски
Все новости

Сколько продлится карантин: в Европе дали грустный прогноз

пятница, 20 марта 2020, 17:17
переглянути новину українською

В Великобритании прогнозируют, что карантин в связи с коронавирусом может продлиться в течение года, чтобы предотвратить перегрузку службы здравоохранения.

Об этом сообщается в документе научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям, опубликованном в пятницу, 20 марта.

"Было согласовано, что политика чередования периодов более и менее строгих мер социального дистанцирования может, вероятно, быть эффективной для сохранения количества критических случаев, (для которых потребуются места в отделениях интенсивной терапии, - "Апостроф") в пределах возможностей", - отметили ученые.

По словам ученых, правительству, возможно, придется чередовать периоды более строгих ограничений и более мягких.

"Меры должны действовать по крайней мере большую часть года", - добавили они.

Меры, которые должны сохраняться в течение "продолжительного периода", включают общее социальное дистанцирование, закрытие школ и изоляцию домохозяйств, говорится в заключении ученых.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как Италия добилась эффективного режима карантина.

Фотогалереи

Все
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта
Десять фотомгновений весны в ботаническом саду имени Фомина

Читайте также

Новые жертвы и гигантские очереди: что творится в Украине и мире - свежий обзор за 20 марта

Транспортный хаос и очередь в крематории: как коронавирус превращает жизнь в "ад" - свежий обзор

Зараженная Рада и 8 тысяч смертей в мире: как коронавирус атакует планету - последние данные

Шокирующие цифры в Италии и осложнение болезни: коронавирус убивает Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: