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Не пускают в Украину: Россия устроила провокацию на границе из-за коронавируса

суббота, 21 марта 2020, 18:07
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Россия не пропускает через границу фуру медицинской марли для пошива медицинских масок в Украине для защиты от коронавируса, которым в Украине по данным на вечер пятницы, 20 марта, заразился уже 41 человек.

Об этом на своей Facebook-странице написал собственник компании "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, которому и принадлежит фура с марлей.

"С такой ситуацией мы еще не сталкивались. В 200 км от Киева на российско-украинской границе со среды (с 18 марта) стоит фура медицинской марли, которая транзитом(!!!) через Россию едет к нам из Узбекистана. Но ее вопреки всем международным нормам и правилам не пускают в Украину. И несколько наших швейных фабрик, отложивших другие заказы и развернувших на днях производство медицинских марлевых повязок, останутся без сырья", - написал Соколовский.

По его словам, ситуация "рубит нас и других производителей медицинских масок под корень".

"Непонятно, как теперь отправлять заказанные и оплаченные новые партии марли из Узбекистана в Украину - с одной стороны у них Иран, с другой - транзит через Россию", - говорит он.

В свою очередь, по его словам, российская таможня ссылается на постановление №223 от 2 марта 2020 года о временном запрете на вывоз отдельных видов продукции из РФ.

"Но вывоз и транзит - это разные процедуры и согласно норм международных перевозок транзитных грузов это не должно касаться! - заявляет Соколовский. - Юристы объясняют, что чистый беспредел со стороны российского правительства".

Он заявляет, что будет просить всех должных лиц в Украине подключиться к решению этой проблемы на международном уровне.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.

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