Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Коронавирус Covid-19 потеряет активность к началу мая и превратится в обычный грипп. Но он, будучи предупреждением для человечества, уже сыграл свою роль в будущем планеты, в том числе и падении режима российского президента Владимира Путина. Об этом "Апострофу" рассказал астролог Влад Росс.

- Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу развития коронавируса Covid-19.

- Самое опасное распространение коронавируса связано с Меркурием в созвездии Рыб. Рыбы – это бациллы, всякого рода инфекции, вирусы. Меркурий – это планета воздуха, а Рыбы – это знак воды, потому вирус может распространяться воздушно-капельным путем. Потому вся котовасия в мире будет продолжаться ровно до 12 апреля. Украине самое главное за это время не заразится, и чтобы не было таких больших потрясений, как в Италии. Но я не вижу, что у нас так будет. Примерно после Пасхи вирус перестанет быть агрессивным.

Есть предположение, что наиболее оптимальная температура воздуха для этого для вируса – между +5С и +20С, и он боится ультрафиолета. Поэтому, чем быстрее потеплеет, тем нам будет лучше. В северных странах, таких как Швеция, Норвегия, Дания, он не бушует, потому что там для него слишком холодно. А в южных странах для него очень жарко, есть предположение, что +27С – смертельная температура для него. Потому в ближайшие 2-3 недели агрессия вируса будет сведена на нет, и он может перейти в обычный грипп.

- Насколько вирус опасен для Украины?

- Вирус, который пришел в Украину, вообще ничтожный. Вторая половина апреля и начало мая станут благоприятнейшим временем, чтобы он вообще не распространялся. В дальнейшем состоится прохождение Меркурия в Овен, а Овен – огненный знак, он все сжигает, потому вирус вообще пропадет с нашей территории.

- Насколько Covid-19 изменит картину мира?

- Мой прогноз перед Новым годом был однозначный: в 2020 году весь мир изменится. Есть информация, что в этом году произойдет падение астероида, и оно изменит нас даже больше, чем коронавирус.

Неслучайно перед эпидемией коронавируса появилась Грета Тунберг, которая, как ведьма, была предвестником глобальной катастрофы. Она говорила, чтобы люди перестали гнаться за деньгами, больше заботились об экосистеме. Например, на фоне коронавируса в Венеции каналы стали прозрачные, из космоса не видно загрязнения воздуха над Китаем. Поэтому, пандемия – будто предостережение нам свыше. Да, действительно, мир меняется. И вхождение королевских – самых больших планет – Сатурна и Юпитера в Водолей, действительно, меняет наш мир.

- Повлияет ли коронавирус на ситуацию в России?

- Я еще перед Новым годом предрекал обвал экономики с марта – так и случилось. Эта ситуация напрямую связана с коронавирусом, потому что из-за него обрушились цены на нефть.

С Россией будет твориться то же самое, что в эпоху перестройки, когда Михаил Горбачев был при власти. Мы сейчас наблюдаем последний год правления Владимира Путина. Этот год будет последним и для "Единой России". Я вижу большую революцию в 2021 году. В 2022-м Путин, возможно, вообще уйдет из жизни.

- А какая планета покровительствует Украине? Чего ждать нам?

- Венера управляет Тельцом – Украина связана как раз с этим знаком. Через него проходит Уран – планета больших перемен и преобразований. Она способствует реформам, которые должны происходить в течении семи лет после избрания Владимира Зеленского. Я был уверен, что он победит хотя бы по той причине, что Уран управляет созвездием Водолея (под этим знаком родился Владимир Зеленский, – "Апостроф"). А Уран в Тельце будет все семь лет, потому нас ждет сем лет реформ, низвержение старых политиков, приход новых и совершенное преображение всей нашей страны– уничтожение коррупции и всех наших КПСС-ных схем, гнилого социализма и коммунизма, которые были в нашей стране. Это будет перезагрузка нашей страны с нуля.