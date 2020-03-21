Работают десятки людей: как в Китае загружают "самолет жизни" для Украины

В Китае, который успешно справился с пандемией коронавируса, готовят к отправке самолет в Украину, на борту которого будет все необходимое для борьбы с COVID-19.

Соответствующее видео опубликовано в сети.

О том, что из Поднебесной прибудет помощь для Украины, говорил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения в пятницу, 20 марта.

Известно, что из Китая должны прибыть 10 миллионов высокоточных лабораторных тестов, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких, миллион масок, 100 тысяч масок повышенной защиты для врачей и работников полиции, 400 тысяч экспресс-тестов и 10 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Ожидается, что самолет прилетит в Украину в ближайшие 24 часа.

Как сообщалось, Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран.

Подробнее о том, когда эпидемия коронавируса пойдет в Украине на спад, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс.