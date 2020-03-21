Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран

Западные эксперты "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) провели исследование, по результатам которого определили самые уязвимые страны для коронавируса, который продолжает распространяться по миру. Среди них - Украина.

Отчет по итогам исследования опубликован на официальном сайте NTI.

Украина, наряду с Венесуэлой и Пакистаном, по выводам экспертов, вошла в список 33-х государств, чей Глобальный Индекс здравоохранения ниже 30 баллов, а количество путешествующих ежегодно более 1 миллиона. Таким образом, Украина была отнесена к группе государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусной пандемии.

Основными данными для анализа выступили показатели каждого государства по Глобальному Индексу здравоохранения и количества путешественников, которые ежегодно прибывают на территорию страны.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 10 утра субботы, 21 марта, в Украине лабораторно был подтвержден 41 случай COVID-19, среди них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.