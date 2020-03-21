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Украина попала в топ-33 самых уязвимых для коронавируса стран

суббота, 21 марта 2020, 15:06
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Западные эксперты "Инициативы по ядерной угрозе" (Nuclear Threat Initiative, NTI) провели исследование, по результатам которого определили самые уязвимые страны для коронавируса, который продолжает распространяться по миру. Среди них - Украина.

Отчет по итогам исследования опубликован на официальном сайте NTI.

Украина, наряду с Венесуэлой и Пакистаном, по выводам экспертов, вошла в список 33-х государств, чей Глобальный Индекс здравоохранения ниже 30 баллов, а количество путешествующих ежегодно более 1 миллиона. Таким образом, Украина была отнесена к группе государств с наибольшей степенью уязвимости к коронавирусной пандемии.

Основными данными для анализа выступили показатели каждого государства по Глобальному Индексу здравоохранения и количества путешественников, которые ежегодно прибывают на территорию страны.

Как ранее сообщал "Апостроф", по состоянию на 10 утра субботы, 21 марта, в Украине лабораторно был подтвержден 41 случай COVID-19, среди них - 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

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