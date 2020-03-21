Умерла Ирина Бекешкина - легенда украинской социологии: в сети волна скорби

В субботу, 21 марта, умерла социолог и директор фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Эриковна Бекешкина.

Об этом сообщают на сайте фонда.

Ирина Бекешкина была старшим научным сотрудником Института социологии НАН Украины, одним из самых авторитетных ученых.

"Ирина Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества, до последнего дня была с нами и проводила опросы, мероприятия, была переполнена новыми идеями и планами", - говорится в сообщении.

Причины смерти социолога не разглашаются.

В сети пользователи выразили свои соболезнования родным и близким Ирины.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта ушла из жизни украинский дизайнер Натэлла Надеждина, владелица бренда NADEZDINA, у которой одевались звезды шоу-бизнеса.