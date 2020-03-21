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В России внезапно умер известный атаман "Кот", воевавший на Донбассе: фото

суббота, 21 марта 2020, 10:47
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18 марта в России скончался атаман боевиков Донбасса Юрий Беляев по кличке "Кот".

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в своем Telegram-канале.

"18.03.20 Пособник оккупантов и представитель боярышникНьюз Беляев "Кот" Юрий сходил на концерт Кобзона. Самоликвидировался", - написал офицер в сети и опубликовал его фото.

Известно, что Беляев родился 10 декабря 1956 года в российском городе Санкт-Петербург. Воевал на стороне боевиков на востоке Украины.

"Юрий Александрович Беляев - российский политик, походный атаман Союза казаков России и Зарубежья, блогер и публицист", - описывают в сети "достижения" боевика.

Как сообщал "Апостроф", пророссийские боевики на Донбассе понесли очередные потери, во вторник, 17 марта, фото еще одного погибшего были опубликованы в сети.

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