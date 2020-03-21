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ВСУ получили на вооружение новую боевую машину: фото

суббота, 21 марта 2020, 08:12
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На вооружение Вооруженных Сил Украины принято машину командно-штабную К-1450 на базе БТР-70КШ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ресурс Defense Express.

Боевая машина изготовлена ООО "Телекарт-Прибор". В ходе проведения испытаний К-1450 отметили высокое качество и широкую функциональность этих машин.

КШМ К-1450 - боевая бронированная колесная машина, предназначенная для управления войсками и организации связи в оперативно-тактическом звене управления, в движении (на плаву) и на стоянке, как автономно, так и в составе узла связи. Транспортная база КШМ оборудована фильтровентиляционным оборудованием, кондиционером, обогревателем и системой гарантированного электропитания.

Машина оснащена средствами связи и автоматизации, персональными компьютерами, обеспечивает командиру возможность управлять подчиненными подразделениями, осуществлять набор, отображение, регистрацию, обработку, ввод, вывод текстовой и видеоинформации, хранения и ведения баз данных, а также определение местоположения машины на местности и автоматическое отображение координат на электронной карте.

Командно-штабная машина обеспечивает:

  • организацию радиосетей передачи данных и голосовых сообщений в КХ и УКВ сетях по протоколу ИР;
  • внутреннюю служебную связь с использованием комплекта АВЗК;
  • радиотелефонную связь между корреспондентами радиосетей и абонентами телефонной сети пункта управления при размещении КШМ на ПК;
  • передачу данных в локальной вычислительной сети КШМ;
  • доступ к телефонной и локальной вычислительной сети пункта управления;
  • развертывание выносных рабочих мест;
  • использование электронных карт местности;
  • нанесение на электронные карты оперативно-тактической обстановки с возможностью ее передачи по каналам связи (опционально, с помощью дополнительного ПО);
  • автоматическое определение координат своего местоположения, обработка и отображение данных навигации, отслеживание на карте положения подвижных объектов;
  • формирование, хранение, поиск и обработку боевых документов;
  • передачу и прием информации с использованием аппаратуры конфиденциальной связи.

Как сообщал "Апостроф", в течение 2014-2016 годов от огня противника на Донбассе было повреждено 1278 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, уничтожено 201 единицу.

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