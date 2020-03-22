RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

22 марта

19:40
Это ад на земле: знаменитый тренер рассказал о ситуации в Италии из-за коронавируса
19:09
Поход в салон придется отложить: 5 советов по уходу за ногтями в домашних условиях Lime
18:25
Миллионы на ветер: "Барселона" выгоняет одного из самых дорогих игроков
17:40
Полузащитник сборной Украины получил признание в Италии: опубликовано видео
16:28
Американская спортсменка рассказала о секс-скандале в национальной сборной
15:38
Украинский чемпион попал в серьезное ДТП: фото
14:03
Экс-игрок "Динамо" оскандалился из-за ролика в супермаркете: в сети волна гнева, видео
12:30
Модель с лучшими ягодицами Бразилии прорекламировала продажу футболок Месси: фото
11:27
UFC выступил с важным заявлением по самому ожидаемому бою года
10:24
Клуб футболиста сборной Украины понес новые потери из-за коронавируса
09:24
Один из лучших футболистов в истории стал новой жертвой коронавируса
07:09
Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день Lime
Все новости

Доктор Комаровский рассказал, как сделать антисептик в домашних условиях: видео

воскресенье, 22 марта 2020, 18:30
переглянути новину українською

Известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях, потратив на это несколько минут.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

"В составе должно быть 75% спирта. Это нормально. Хотя все, что больше 65% это можно использовать. Это уже эффективно", - сказал врач.

Состав антисептика, приготовленного в домашних условиях:

240 млспирт

15 мл3% перекись водорода

5 млглицерин

60 мл - вода

Кроме того, Комаровский указал на еще один важный момент.

"Например, некоторые авторы говорят о том, что перед тем, как использовать, желательно, чтобы этот раствор постоял пару суток, потому что может быть в воде или в самой емкости были микробы, и за двое суток они точно погибнут, но на самом деле, если уж вы сделали дезинфицирующий раствор, то по логике, он все уже продезинфицировал", - уточнил доктор.

Ранее "Апостроф" давал еще несколько способов приготовления антисептика в домашних условиях.

Также Комаровский объяснил, как обращаться с мобильниками, чтобы не подхватить коронавирус.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Жизнь крымчан в аннексии: тихая "война" с россиянами и мечты об украинском безвизе

Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса

Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: