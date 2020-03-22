Доктор Комаровский рассказал, как сделать антисептик в домашних условиях: видео

Известный в Украине доктор Евгений Комаровский рассказал, как приготовить антисептическое средство в домашних условиях, потратив на это несколько минут.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube-канале.

"В составе должно быть 75% спирта. Это нормально. Хотя все, что больше 65% это можно использовать. Это уже эффективно", - сказал врач.

Состав антисептика, приготовленного в домашних условиях:

240 мл – спирт

15 мл – 3% перекись водорода

5 мл – глицерин

60 мл - вода

Кроме того, Комаровский указал на еще один важный момент.

"Например, некоторые авторы говорят о том, что перед тем, как использовать, желательно, чтобы этот раствор постоял пару суток, потому что может быть в воде или в самой емкости были микробы, и за двое суток они точно погибнут, но на самом деле, если уж вы сделали дезинфицирующий раствор, то по логике, он все уже продезинфицировал", - уточнил доктор.

Ранее "Апостроф" давал еще несколько способов приготовления антисептика в домашних условиях.

Также Комаровский объяснил, как обращаться с мобильниками, чтобы не подхватить коронавирус.