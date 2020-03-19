Как обращаться с мобильниками, чтобы не подхватить коронавирус: советы от доктора Комаровского

Доктор Евгений Комаровский дал ряд советов, как пользоваться мобильным телефоном, чтобы не заразиться смертельным коронавирусом, от которого в Украине уже умерли два человека.

Об этом врач рассказал в видео, опубликованном на его канале на YouTube.

Комаровский обратил внимание, что согласно последним исследованиям, металл и пластик - то, на чем коронавирус сохраняется дольше всего.

"Обратите внимание: мы взялись за дверную ручку - у нас инфицированная рука. После этого мы взялись за телефон, засунули телефон в карман, зашли в помещение, помыли руки, взялись за телефон. Мало того, что мы взялись за телефон, мы его еще и прислонили к потенциально опасному участку тела. Именно отсюда правила обращения с мобильными телефонами чрезвычайно важны", - отметил врач.

Несколько советов от Комаровского:

телефоны нуждаются в регулярной дезинфекции: если раньше производители говорили, что не надо использовать дезинфицирующие средства для протирания телефонов, то теперь говорят - дезинфицируйте;

используйте телефон одной рукой, а другой рукой открывайте двери и др.;

всегда, когда можно использовать гарнитуру - используйте гарнитуру;

если телефоны можно мыть мыльной водой - мойте, потом просушивайте.

Как сообщал "Апостроф", ранее Комаровский опроверг ряд мифов про коронавирус.