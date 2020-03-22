RU  UA  EN

воскресенье, 22 марта
  • НБУ:USD 27.05
  • НБУ:EUR 29.00
НБУ:USD  27.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

22 марта

17:15
Чехия попала в громкий скандал с партией масок для Италии
12:52
В Италии назвали главные причины огромной смертности от коронавируса
12:33
В Хорватии произошло мощное землетрясение: есть погибшие, видео
08:54
В России автобус попал в жуткое ДТП с переворотом: много погибших, фото
07:57
Остановка строек и заводов: до чего может дойти карантин из-за коронавируса
07:28
США вышли в "лидеры" по распространению коронавируса: последние данные
07:09
Теперь у меня дома 10 кг гречки - что с ней делать? 3 полезных рецепта на каждый день Lime

21 марта

21:58
Виноват коронавирус: Путин обратился к Лукашенко с неожиданной просьбой
19:44
Почти 5000 умерших: Италия шокировала новыми страшными цифрами жертв коронавируса
19:10
О ком стоит помнить во время карантина: 10 историй людей, призвавших к изоляции Lime
16:11
Резня на глазах у детей: фото и новые данные про россиянина, убившего жену и ее родителей
16:02
Леся Никитюк рассказала, как проходит ее карантин. Спойлер: не очень - ведущая готовит и моет полы Lime
Все новости

Когда появится вакцина от коронавируса: в ВОЗ дали ответ

воскресенье, 22 марта 2020, 16:58
переглянути новину українською

Не меньше года уйдет на то, чтобы разработать и испытать вакцину от коронавируса COVID-19.

Об этом в интервью воскресной программе BBC "Шоу Эндрю Марра" заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год, но это отнюдь не значит, что до этого времени ничего нельзя будет сделать", - отметил Райан.

По его словам, прежде всего необходимо подтвердить, что вакцины эффективны и безвредны.

"Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех", - сказал он.

Он добавил, что необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить.

Подробнее о том, когда удастся справиться с коронавирусом, читайте в материале "Апострофа": Болеть будем волнами: когда человечество сможет укротить коронавирус.

Фотогалереи

Все
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы
Город без людей. Как выглядит Киев во время карантина
Киевский карантин. Как работает общественный транспорт 17 марта

Читайте также

Жизнь крымчан в аннексии: тихая "война" с россиянами и мечты об украинском безвизе

Прибавка к пенсиям и другие "плюшки": сможет ли Кабмин побороть последствия коронавируса

Коронавирус перезагрузит Украину с нуля – Влад Росс

Зима со снегом: погода шокирует украинцев в ближайшие дни

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: